إياد نصار: أخطأت في عدم الرد على انتقادات فيلم أصحاب ولا أعز

حقق فيلم أصحاب ولا أعز نجاحا جماهيريا كبيرا، ولكنه تعرض للعديد من الانتقادات؛ إذ انقسمت الآراء حوله ما بين مؤيد ومعارض خاصة بعض المشاهد التي جمعت منى زكي وإياد نصار.

إياد نصار يرد على انتقادات فيلم أصحاب ولا أعز

وقال الفنان إياد نصار خلال تصريحات تلفزيونية، أنه أخطأ عندما التزم الصمت ولم يرد على الانتقادات التي جرى توجيهها للفيلم، مشددا على أنه التزام الصمت بطلب منتج العمل.

وأوضح نصار: «أنا اتهزيت من اللي حصل وكان لازم أتكلم»، لافتًا إلى أنه يحترم جميع تعليقات الجمهور، وأن ما جذبه للفيلم هو فكرته المختلفة وعلاقته بالموبايل.

وتابع أن الفنانة منى زكي أثقل منه وأكثر دراية بالتعامل مع تلك المواقف والانتقادات التي تواجهها في العمل الفني.

منى زكي تنتصر في معركتها بفيلم أصحاب ولا أعز

وكانت الفنانة منى زكى تعرضت لانتقادات شديدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحررت محضرا رسميا بتهمة السب والقذف، وبالفعل انتصرت في قضيتها خاصة أنَّها كانت تمارس عملها الفني الطبيعي وتخضع لقواعد نقابة المهن التمثيلية، وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية يوم 25 أكتوبر العام الماضي، حكما بالحبس لمدة شهر، وغرامة 5 آلاف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه.