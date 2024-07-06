جميلة عوض تكشف عن صور جديدة من شهر العسل في باريس (صور)

كشفت الفنانة جميلة عوض عن صور لها، خلال قضاء إجازة شهر العسل في فرنسا، مع زوجها المونتير أحمد حافظ.

جميلة عوض تقضي شهر العسل في باريس

ونشرت الفنانة جميلة عوض بعض الصور من شهر العسل، خلال جولتها في شوارع باريس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث كانت ترتدي ملابس صيفية وشعرها منسدل على كتفيها في إطلالة صيفية.

آخر أعمال جميلة عوض

وكان آخر أعمال الفنانة جميلة عوض مشاركتها في فيلم المحكمة مع عدد كبير من الفنانين، من بينهم غادة عادل، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، فتحي عبدالوهاب، وآخرين من تأليف احمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.