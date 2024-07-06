مفكر سوداني: نشكر مصر حكومة وشعبا على دعمها لوقف الحرب

وجه الدكتور الشفيع خضر سعيد، الكاتب والمفكر السياسى السودانى، الشكر للدولة المصرية حكومةً وشعباً على دعمها للشعب السودانى فى محنته المأساوية، وقال إن الجميع فى السودان على ثقة بأن مصر لن تبخل بالمزيد، مشدداً على أن مصر تأخذ زمام المبادرة لتنظيم هذا اللقاء الأول من نوعه منذ بدء القتال.

وشدد «سعيد»، خلال كلمته فى مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، على أن الشعب السودانى يتطلع لقيادتهم السياسية للوصول لتوافق ورؤية واحدة لإسكات البنادق ودخول البلاد لمربع السلام، مؤكداً أن القوى المشاركة فى هذا المؤتمر تعمل على وقف الحرب، وعلى قناعة بأن الوطن كله فى مهب الريح، وأن هناك خطراً يهدد الجميع، موضحاً أنه لا بد أن تلتقى القوى السياسية السودانية وتعمل بجدية وإخلاص لتمنع انهيار الدولة السودانية.

وأوضح أن الإرادة القوية والرؤية الصحيحة للقوى السياسية وقناعتها بأن وقف الحرب يحتاج لتوسيع مبدأ القبول والمشاركة، مؤكداً أنه صحيح أن الطرفين المتصارعين فى السودان قد يصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وهذا ما تتمناه القوى السياسية والشعب السودانى، المسئولية الأكبر فى وقف الحرب المدمرة تقع على عاتق القوى السياسية السودانية.