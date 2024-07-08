قيادي بالشعب الجمهوري: برنامج الحكومة يحمل بشائر بتحقيق الاستقرار والتماسك الوطني

قال عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن برنامج الحكومة الجديدة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم، حمل أجندة شاملة لجميع القطاعات محل اهتمام المواطن وتأتي على رأس أولوياته، والملفات التي تحرص الدولة على تنفيذها ووضعها في مقدمة خطتها الاستراتيجية دعما لمشروع بناء الإنسان المصري والعمل على توفير احتياجاته وتعزيز رفاهيته.

استغلال ثروات مصر الطبيعية

وأشار «رزق» في بيان له اليوم إلى أن برنامج الحكومة حمل في طياته بشائر لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي باستغلال ثروات مصر الطبيعية والبشرية ما يجعلها قادرة على استكمال مسيرتها في المستقبل، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة الجديدة يقوم على مبادئ دولة ديمقراطية تحقق تكافؤ الفرص وتدعم حقوق المواطن، ويستهدف تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

إنهاء أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع التيار

وأشاد القيادي بحزب الشعب الجمهوري ببرنامج الحكومة الجديدة، الذي يستهدف العمل على إنهاء أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربي وترشيد الطاقة، وكذلك العمل مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية وتحقيق الاستقرار في الأسعار، ودعم التحول الرقمي عبر تطوير بنية تحتية رقمية تشمل شبكة اتصالات فائقة السرعة.

وثمن اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة وتعزيز التنافسية وتحسين الإنتاج وزيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة؛ بما يسهم في تخفيف وطأة التوترات ومعالجتها بكل حزم.