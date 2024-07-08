رئيس «مياه القاهرة» يتابع أعمال الإحلال والتجديد لرفع كفاءة محطات المياه

أجرى المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد في عدد من مواقع العمل التي تٌديرها الشركة، في إطار حرص الدولة على تطوير وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتحسين نظم التشغيل والإدارة وتنفيذ العمرات اللازمة لخطوط المياه والطلمبات والمحابس بمحطات إنتاج المياه والروافع التابعة لها، خاصة في أوقات الذروة وفصل الصيف.

رافع مياه المدابغ

وشملت الجولة التفقدية رافع مياه المدابغ الذي يخدم مناطق البساتين، الأباطية، عرب يسار، وخزانات منشية ناصر؛ ورافع مياه السيدة عائشة الذي يخدم مناطق عزبة الكحلة والسيدة عائشة؛ ورافع مياه الثورة الذي يخدم منطقة أرض الجولف؛ ورافع مياه صلاح الدين الذي يخدم مناطق المحجر، الحطابة، سوق السلاح، والقلعة.

مراجعة كل مواقع العمل بالشركة

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة مرور رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة لمراجعة كل مواقع العمل بالشركة، والتأكيد على سلامة الإجراءات وتحسين نظم إدارة وتشغيل المنشآت بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

شملت الجولة مراجعة تنفيذ الصيانات الدورية وبرامج العمرات للطلمبات ومحابس المياه بالمحطات والروافع، والتي تتم بواسطة مهندسي وفنيي الشركة المدربين على أحدث نظم العمل الحديث.

تنفيذ الصيانات اللازمة

وعقد، «الشيمي»، اجتماعات دورية مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة لبحث تنفيذ الصيانات اللازمة مشيرا إلى أنه يتابع بشكل مستمر خطط التشغيل والصيانة للقطاعات الفنية بالشركة، لضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فورًا وضمان استدامة تقديم الخدمات.

وتتضمن خطط المتابعة سرعة الاستجابة لأي شكاوى تسريب مياه يتم استقبالها عبر الخط الساخن 125، أو خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125، على مدار 24 ساعة يوميًا وأيام الأعياد والعطلات الرسمية، بما يتماشى مع سياسة الدولة نحو ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب.

وأكد الشيمي أن الشركة تمتلك كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى في الكشف عن التسرب باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتخصصة، بالإضافة لتدريب العاملين في الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وصيانة الأجهزة المستخدمة في الكشف عن التسرب، مما يوفر على شركة مياه الشرب بالقاهرة مبالغ مالية كبيرة.