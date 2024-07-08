عدسات المعلومات المرئية «ERCL».. هل تكشف عنك الحجاب؟

من نظرة واحدة تعرف بيانات الشخص الذي أمامك، اسمه، سنه، محل إقامته وغيرها من التفاصيل التي يدعي المشعوذون معرفتها، وذلك بفضل تكنولوجيا حديثة تكشف عنك الحجاب من خلال وضع عدسات لاصقة على العين توفر خدمة التعرف على الوجوه، ومن ثم تجلب المعلومات المتوفرة عنه من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضها أمام المستخدم في غضون لحظاتٍ قليلة، وقبل الاستفاضة في الحديث عن مزايا تلك العدسات ينبغي معرفة آلية عملها.

عدسات آمنة على العين

عدسات الواقع المعزز الجديدة التي يُشار لها اختصارا بـ«ERCL» توضع مباشرةً على العين فيما يشبه عدسات التجميل، وتتميز بالقدرة على عرض معلومات مرئية عن كل ما يقع عليه البصر وتكون متصلة بالإنترنت لتستخدم تقنية الواقع المعزز، حسبما ذكر الموقع الرسمي للشركة المصنعة «mojo vision»، الذي أوضح أنها تعتمد على بطاريات مصممة بدقة عالية لتكون آمنة على العين، إذ طوّر علماء من جامعة «نانيانج» التكنولوجية في سنغافورة بطارية رقيقة تشبه القرنية، يمكنها تخزين الكهرباء عندما تكون مغمورة في محلول ملحي، وتتكون من مواد متوافقة حيويا مع الجسم البشري، إذ تحتوي على طلاء مصنوع من الجلوكوز يتفاعل مع أيونات الصوديوم والكلوريد الموجودة في المحلول الملحي المحيط بها، ويعمل الماء الذي تحتويه البطارية بمثابة دائرة كهربائية لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيلها.

إمكانية الاستخدام على مدار اليوم

واجهت شركة «mojo vision» مشكلة متعلقة بالتمويل، تسببت في تأخير طرح عدساتها بالأسواق حتى تمكنت بالشراكة مع مؤسسة تصنيع العدسات اللاصقة اليابانية «مينيكون» من جمع قرابة 160 مليون دولار وطرح النموذج الجديد في شهر يوليو الحالي، وتطمح الشركة المصنعة في أن يتمكن مستخدمو العدسات الذكية من الاستفادة بمميزاتها السحرية طوال فترة استيقاظهم ثم يتركونها عند النوم لتعيد شحن بطاريتها التي تعقد عليها آمالا كبيرة بإمكانية استخدامها لمدة يوم كامل.

فوائد صحية للعدسات الذكية

من خلال ارتداء تلك العدسات يستطيع المستخدم مراقبة حالته الصحية، إذ تحتوي على مستشعرات تقيس مستويات الجلوكوز في الدم ونبضات القلب وجفاف العين، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة العين وضغطها، وفقا لما ذكره مؤسس الشركة العالم الأوكراني «فالنتين فولكوف» الذي أوضح في حديثه لمجلة «Interesting engineering» أن العدسات الجديدة تفتح آفاقا واعدة لأكثر من 800 مليون شخص مصاب بمرض السكر وأمراض القلب حول العالم، ويتوقع أن يبلغ سعرها قرابة 50 دولارا أمريكيا.

تصميم عدسات شركة «mojo vision»

ويذكر أن عدسات «ERCL» تأتي بتصميم بالغ النحافة والدقة، إذ يبلغ عرضها أقل من نصف ملليمتر، ومزودة بجهاز عرض يدعى «فيمتو بروجكتور»، وهو نظام تكبير يسمح بمعالجة الصور بصريا وعرضها على رقعة مركزية من شبكية العين التي تحصل على رؤية مجسمة بفضل الإلكترونيات المحيطة بها من كل جانب، مثل الكاميرا التي تلتقط صور العالم الخارجي، والشريحة التي تعالج الصور وتتحكم في العرض والتواصل لاسلكيا مع الأجهزة الخارجية مثل الهاتف، وكل ذلك في أقل من 10 مللي ثانية.