لبنى عسل تنعى والدة الإعلامي مصطفى شردي: «بعد الأم لا يوجد شيء»

نعت الإعلامية لبنى عسل، والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي، قائلة: «عندما تقول خبر وفاة تكون المسألة صعبة، خاصة عندما تكون من المقربين لك الذين عشت معهم، وتعرف مدى صدقهم وقربهم للجميع، وعندما تتحدث دائما عن وفاة الأب أو الأم يكون خبرا حزينا وثقيلا.. هي سنة الحياة، والأب والأم هما السند والظهر، ووجودهما يُحدث فارقًا في حياة الإنسان».

لبنى عسل تنعى والدة الإعلامي مصطفى شردي

وأضافت «عسل»، خلال تقديمها برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، «زميلي وصديقي وأخي، الإعلامي الكبير الدكتور محمد شردي، الفترة الماضية كلها، كنا أسرة واحدة في البرنامج منذ سنوات، فأي شيء يحدث في بيت أي منا نعرفها، ونسأل دائما على بعض، الأم القيمة الكبيرة التي تعد مصدر الأمان والحنان ودعوتها الحلوة التي تجعل الشخص يمشي ببركتها، وبعد الأم والأب لا يوجد شيء».

لبنى عسل: والدة «شردي» كانت مريضة للغاية

وواصلت لبنى عسل: «والدة زميلي العزيز شردي كانت في الفترة الماضية مريضة للغاية، تعبت وعانت كثيرا، وكان شردي الابن الوفي، الذي كانت والدته معه ليس فقط في قلبه ولكن في بيته ويومه».