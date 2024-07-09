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لتشجيع الاستثمار.. جهاز 15 مايو يبدأ خطة شاملة للنهوض بالطرق والمرافق

كتب:

أيمن حمزة
11:41 ص | الثلاثاء 09 يوليو 2024
قيادات الإسكان بجهاز مدينة 15مايو يواصلون أعمال صيانة الطرق

قيادات الإسكان بجهاز مدينة 15مايو يواصلون أعمال صيانة الطرق

تابع المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أعمال تمهيد بعض الطرق والبدء فى أعمال الطبقة الأسفلتية وأعمال تنسيق الموقع ضمن مشروع رفع كفاءة طرق وأرصفة المنطقة الصناعية الثانية بالمدينة، وفق خطة شاملة لجهاز المدينة للنهوض بكل الطرق على مستوى جميع المراحل.

خطة شاملة للنهوض بجميع الطرق

وأشار رئيس جهاز مدينة 15 مايو، في بيان، إلى أن هذه الأعمال يتم تنفيذها لتوفير بيئة آمنة وملائمة للمستثمرين وكل العاملين بالمنطقة، من خلال تحسين جودة الطرق بالمنطقة الصناعية لاستقطاب المزيد من الإستثمارات داخل المدينة، مؤكداً أنه يتم تكثيف الأعمال بجميع المشروعات الجارية بالمدينة.

 تنفيذ شبكة كهرباء منطقة الزهراء

وقال رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إنه جارٍ تنفيذ شبكة كهرباء منطقة الزهراء بعدد 203 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين – محور منخفضى الدخل».

وأوضح رئيس الجهاز، أنه جارى تنفيذ شبكة الجهد المنخفض لتغذية صناديق التوزيع، لافتاً إلى أن شبكة الجهد المنخفض هى الشبكة المسئولة عن توصيل الكهرباء من غرف المحولات إلى صناديق التوزيع، ليتم توزيع الكهرباء إلى الوحدات الفردية داخل المباني.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.