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رئيس جهاز الشروق: المدينة تتزين بـ170 ألف متر مربع من المساحات الخضراء

كتب:

أيمن حمزة
03:41 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس جهاز الشروق

رئيس جهاز الشروق

أعلن المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة الشروق، عن بدء أعمال الزراعة والتجميل في حي النادي بالمدينة، وذلك في إطار خطة الجهاز لزيادة الرقع الخضراء والمتنزهات المفتوحة.

وأوضح عبدالمقصود أنه يتم حاليًا تجهيز المسطحات الخضراء المخصصة لأعمال الزراعة، من خلال رفع المخلفات وإنشاء شبكات ريّ من مصادر مياه الصرف المعالجة ثلاثيًا لتغذية المسطحات والجزر والميادين.

كشف رئيس الجهاز عن زراعة 170 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء في مدينة الشروق، وذلك باستخدام النجيل الطبيعي وتدعيمها بالأشجار والزهور.

التزام بتحقيق التنمية

أكد المهندس عبد المقصود على التزام الجهاز بدعم المدينة بالمشروعات التنموية المختلفة، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة في مدينة الشروق.

إشراف هندسي

يُشرف على تنفيذ مشروع الزراعة والتجميل في حي النادي المهندس أحمد مكي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس نبيل أبو جريدة، رئيس قطاع الزراعة بجهاز تنمية المدينة.

تهدف هذه المبادرة إلى تحسين البيئة العامة في مدينة الشروق، وخلق مساحات خضراء جميلة وصحية تُسعد السكان وتُعزز من جودة حياتهم.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.