محافظ الغربية: بدء التشغيل التجريبي لمحطة إنتاج البيض في طنطا

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، جولة ميدانية مساء اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية قيد الإنشاء بالمحافظة، بحضور المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان بالغربية، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، وعبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا.

محافظ الغربية يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية

وأكد «الجندي» تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين بمتابعة المشروعات، وحل كافة المشكلات التي تواجه سرعة التنفيذ، والانتهاء منها في أسرع وقت لدخولها الخدمة.

واستهل محافظ الغربية، جولته بمتابعة أعمال التشطيبات النهائية وبدء التشغيل التجريبي لخطوط الإنتاج بعنابر مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم المشروع، والذي يعد واحدا من أهم المشروعات الإنتاجية الضخمة على أرض المحافظة وسيحدث اكتفاء ذاتيا من بيض المائدة.

«الجندي»: المحطة تنتج 70 مليون بيضة في العام

وأشار «الجندي» إلى أن المحطة أوشكت على الانتهاء من كل أعمال التطوير، حيث تقام على مساحة 14 فدانا، ويتم إنشاؤها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم محطة إنتاج البيض لتعمل بطاقة انتاج 70 مليون بيضة في العام ، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب. فيما أشار الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ إلى أن الجهود مستمرة لإنهاء المشروع ودخوله الخدمة قريبا.