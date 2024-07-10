نشاط مكثف للبابا تواضروس.. استقبالات واحتفالات وتكريم الطلاب الناجحين

كرم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عددا من أبناء الكنيسة، وأجرى عدة زيارات واستقبالات في إطار متابعة أوضاع الكنيسة.

تكريم الحاصلين على الإعدادية بمدرسة المرقسية بالإسكندرية

وشهد البابا تواضروس الثاني، احتفالية تكريم الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدرسة المرقسية للغات دفعة 2024.

وتضمنت الاحتفالية فقرات عدة، من بينها كلمة لمدير المدرسة والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة المدرسة إلى جانب عرض مجموعة من الفيديوهات عن تاريخ نشأة المدرسة ورؤيتها ورسالتها، وفيديو آخر عن ردود أفعال الطلبة عن المدرسة، ومدى تأثيرها في شخصيتهم.

واختتم الحفل بكلمة البابا التي أثنى فيها على عمل المدرسة، مثمنًا جهود كافة العاملين بها، مْلخِصًا دور المدرسة في ثلاث ملامح:

- المدرسة متعة.

- المدرسة خبرة.

- المدرسة حياة.

وحضر الحفل الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، وعدد من الآباء الكهنة.

لقاء مجموعة «HOPE»

كما التقى البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا يوسف مطران جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، وبرفقته مجموعة «HOPE» وهم أقباط من المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، يخدمون في مجال الخدمات الطبية والتعليمية والتنموية، تحت إشراف نيافة الأنبا يوسف وجاءوا إلى مصر لتقديم بعض من تلك الخدمات.

وطَيَّبَ البابا تواضروس الثاني اليوم الثلاثاء، جسد القديس الأنبا بيشوي، بديره بوادي النطرون، وذلك بمناسبة عيده الذي تحتفل به الكنيسة القبطية يوم الاثنين المقبل 15 يوليو.