طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الكيمياء اليوم

يؤدي طلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية 2024، امتحان مادة الكيمياء، اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2023 - 2024، إذ تُفتح اللجان أبوابها في تمام الساعة 9 صباحاً.

المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

التزام رؤساء اللجان بالتعليمات

وأكّد قطاع المعاهد الأزهرية ضرورة تذليل أي عقبات بالمعاهد، وجاهزية جميع اللجان، استعداداً لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

كما تمّ التشديد والتأكّيد على ضرورة التزام رؤساء اللجان بتعليمات قطاع المعاهد والإدارة المركزية للامتحانات، وتحقيق الانضباط والهدوء الكامل بكل اللجان، وجرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية ورصد أي أحداث تخصها على مستوى الجمهورية وحل أي مشكلات تطرأ عليها فورًا.