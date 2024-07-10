محافظ القليوبية يتابع مواعيد غلق المحلات التجارية في بنها

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبيه جولة مسائية مفاجئة بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة بنها، استمرّت لما بعد منتصف الليل، وذلك لإزالة الإشغالات ومتابعة أعمال النظافة والتأكد من التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق، يرافقه الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والمحاسب محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها.

التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي

شملت جولة محافظ القليوبية تفقد عدة مناطق حيوية وشوارع رئيسية بالمدينة، شارع كورنيش النيل وشارع فريد ندا وشارع الاستاد و طريق الرياح التوفيقي، إذ جرى التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بمواعيد الغلق، إضافة إلى رفع وإزالة الإشغالات لتيسير الحركة المرورية.

متابعة تطبيق هذه المواعيد

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بمواصلة حملاتها الرقابية والتفتيشية لرصد ومتابعة تطبيق هذه المواعيد بكل حزم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أهمية تفهم وتعاون المواطنين وأصحاب المحال التجارية مع ما تتخذه الأجهزة التنفيذية من إجراءات للحد من استهلاك الطاقة وترشيد استخدام الكهرباء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القرارات.