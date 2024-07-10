10 اختصاصات للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.. تضم 9 وزارات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في إطاراستهداف الحكومة الجديدة التوسع في استحداث مجموعات وزارية متخصصة، لاتخاذ الإجراءات بصورة أسرع، بما يضمن كفاءة العمل الحكومي.

المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ونص القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المجموعة الوزارية لتنمية الصناعة يرأسها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة الفريق كامل الوزير ، بعضوية وزراء «البيئة، الإنتاج الحربي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطاع الأعمال العام، البترول والثروة المعدنية، الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع».

اختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

وأوضح رئيس الوزراء، وفق ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية كالتالي:

- وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.

- تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي.

- التنسيق بين الوزارات والجهات لتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي وتشغيله.

- وضع وتنفيذ خطة محددة بمستهدفات زمنية لتعميق المكون المحلي للصناعة الوطنية.

- وضع خطة تنفيذية لتعظيم الصادرات الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات

والغرف الصناعية المتخصصة.

- متابعة 152 فرصة استثمارية محددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها بقدر الإمكان.

- تجتمع مرة كل أسبوع على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسها.

- تنفيذ آلية موحدة لتنمية الأراضي الصناعية واتاحتها للمستثمرين.

- تكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره.

- إصدار الموافقات المطلوبة لإنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية والتأكد من تنفيذها.