محافظ القليوبية: تذليل العقبات لسرعة تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة

أكد المهندس ايمن عطية، محافظ القليوبية، أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة وما تم من خلالها من مشروعات تخص قطاعات البنية التحتية والبنية الخدمية، والمشروعات البيئية المختلفة بها في جميع القطاعات.

مشروعات حياة كريمة بالقليوبية

وأشار إلى أنه جار الوقوف على كل التحديات التي تواجه المشروعات الحالية بالمرحلة الأولى بالمبادرة بمركز شبين القناطر، وأنه جار العمل على قدم وساق لسرعة تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية بمراكز طوخ وقليوب والخانكة.

وفد مؤسسة حياة كريمة

جاء ذلك في لقاء مع وفد مؤسسة حياة كريمة خلال تقديم التهنئة لثقة القيادة السياسية فيه لتولى منصب محافظ القليوبية، وتهنئة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ لتجديد الثقة فيها.

وأكد العقيد أحمد عيد مدير مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية أن اللقاء تناول التنسيق الكامل لإنهاء المشروعات والمبادرات الخاصة بالمؤسسة في نطاق محافظة القليوبية، وتأكيد دعم كافة الأنشطة الخيرية والتنموية ومتابعة تشغيل مشروعات المؤسسة في المرحلة الأولى في مركز شبين القناطر، ومراحل لتنفيذ المرحلة الثانية في المراكز الجديدة.