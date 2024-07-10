الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024.. ولجان لتقديم التظلمات

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، موضحة أنّ الكارت يوفر العديد من المزايا لحامليه، منها سهولة التعامل مع الجهات الحكومية والخاصة، والحصول على الخدمات العلاجية مجانا في المستشفيات الحكومية، فضلا عن الحصول على وحدات سكنية مُخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كارت الخدمات المتكاملة

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، من خلال الدخول على الرابط المخصص لذلك، وكتابة الرقم القومي والضغط على زر «بحث»، ثم تظهر النتيجة مباشرة، وشددت وزارة التضامن على ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ودقيقة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر في الوزارة لـ«الوطن»، عن أنّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية بشأن كارت الخدمات المتكاملة، ويتم توجيه المديريات بضرورة تفعيل الكارت بمجرد استلامه من الوزارة تمهيدا لتسليمه للمستحق والحصول على الخدمات بسهولة.

تظلمات خاصة بكارت الخدمات

وقالت المصادر، إنّ المديريات مستمرة في عقد لجان تظلمات خاصة بكارت الخدمات المتكاملة، ترفع تقاريرها لمدير المديرية ثم إلى الوزارة للبت فيها، وعلى أساس نتائج اللجان يتم التعامل مع الحالة سواء بمنحها الكارت أو رفضها، مؤكدة أنّ جميع الإجراءات الخاصة بالتظلم تتم وفق ضوابط مُحددة ومُحكمة.