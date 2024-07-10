شيماء البرديني: زيارة رئيس الاستخبارات الأمريكية تؤكد قوة مصر بمحطيها الإقليمي

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ زيارة رئيس الاستخبارات الأمريكية إلى مصر، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة الأوضاع في غزة وبحث حلول لإنهاء معاناة الأشقاء الفلسطينيين، تؤكد قوة وتأثير مصر في محيطها الإقليمي.

وأضافت البرديني، خلال لقائها عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة وفي أكثر من محفل، أنّ الهدف الأسمى من المحاولات المصرية التي لم تتوقف لحظة، يتمثل في إيقاف الحرب الغاشمة على غزة.

وقف نزيف الدماء الفلسطيني

وشددت على أهمية إنهاء العملية العسكرية، ووقف نزيف الدماء التي تسيل يوميا في الجوار الفلسطيني، وفك الحصار اللإنساني، ومنع عمليات التصفية، لافتة إلى أنّ مصر تشدد دائما على أهمية الجلوس على مائدة المفاوضات لتحقيق السلام للجميع.

حل الدولتين

وأوضحت أنّ السلام الذي تتحدّث عنه مصر وتسعى إليه في كل المحافل واللقاءات، لا يتمثل في وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات إلى القطاع المحاصر فقط، بل يمتد إلى حل إقامة الدولتين والالتزام بتطبيقه.