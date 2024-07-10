دعاء للميت في شهر محرم.. اللهم أبدله دارا خير من داره

الدعاء للميت في شهر محرم من أفضل الأعمال التي يقوم بها قطاع كبير من الأهالي والأصدقاء لذويهم الذين توفاهم الله؛ وذلك لطلب الرحمة والمغفرة لهم من الله تعالى في تلك الأيام المباركة، ولأن الدعاء للميت يدخل السرور عليه؛ حث النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء للميت.

وكان النبي يقول في دعائه للميت كما ورد في الحديث الشريف: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

دعاء للميت في شهر محرم

وحول الدعاء للميت في شهر محرم، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف خلال حديثه لـ«الوطن»، إن محرم من الأشهر الحرم التي لها فضل ومكانة كبيرة في الإسلام، ولذلك يحرص الناس فيه على فعل الطاعات والدعاء للأموات، مشيرا إلى أنّ هناك صيغ متعددة للدعاء للميت منها ما يلي:

- اللهمّ افرش قبره من فراش الجنّة وافسح فيه مدّ بصره.

- اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وادخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

- اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

- اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

- اللهمّ انقله من مواطن الدّود وضيق اللّحود إلى جنّات الخلود.

- اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

- اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

- اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

- اللهمّ املأ قبره بالرّضا والنّور والفسحة والسّرور.

- اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا.

- اللهم ارحم فقيد قلبي واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره.

- اللهم ارحم الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.