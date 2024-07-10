عضو بـ«النواب»: برنامج الحكومة يركز على تحسين مستوى معيشة المواطن

قال النائب سامى سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن بيان الحكومة الجديدة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، حمل أجندة ورؤية مستقبلية لمصر والمصريين في شتى المجالات، تركزت جميعها حول تحسين مستوى معيشة المواطن وتلبية احتياجاته وكيفية مواجهة الدولة للتحديات الراهنة بخطة وخطوات محكمة.

بناء الإنسان المصري

وأكد «سوس»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن بيان الحكومة الجديدة حمل استجابة لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني في كافة القطاعات، وتنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم وتنفيذ كل ما يُرسخ لبناء الإنسان المصري ويوفر حياة كريمة له من خلال سياسات الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والإسكان والمرافق.

تعزيز ملفات الأمن القومي

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تطرقت في برنامجها لكافة الملفات كالصناعة وضرورة توطنيها، وتعزيز ملفات الأمن القومي وعلى رأسه الأمن المائي، ودعم القطاعات الإنتاجية والعمل على توفير العملة الصعبة، وتأمين الوقود، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بما يؤكد أن الحكومة تُدرك مدى المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقها.