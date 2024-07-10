إحياء مشروع الـ30 مليون بيضة.. أول قرارات محافظ القليوبية الجديد

إعادة إحياء مشروع الـ30 مليون بيضة كان أول قرارات محافظ القليوبية الجديد لخدمة المواطنين خلال أولى ساعات توليه منصبه، عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس مطلع الأسبوع الجاري، حيث زار المحافظ المشروع في أولى جولاته الميدانية، مؤكدا أنه يهدف إلى إنتاج 30 مليون بيضة سنويا، تباع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع المخصصة، لذلك المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الداجني، ويطرح للاستثمار لاستغلال المساحة والمعدات في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تربية الدواجن ومصانع الأعلاف وتوفير الخدمات البيطرية اللازمة للمربين.

قرية مرجانة السياحية

كما قرر المحافظ خلال جولته بالقناطر الخيرية، تفعيل بروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارتي الري والزراعة، لاستغلال قرية مرجانة السياحية المهملة بالقناطر، في إطار إعادة القناطر لخريطة السياحة، وإعادة تدوير أصول الدولة المهدرة والاستفادة منها في دعم موارد الدولة والمحافظة.

إقالة نائب رئيس مدينة طوخ

وقرر المحافظ، وفق بيان صادر من المحافظة، إقالة نائب رئيس مدينة طوخ وعدد من المسؤولين عن الإشغالات والنظافة بعد استيائه من حالة المدينة خلال جولة ميدانية في أول أيام عمله.

تشغيل موقف كفر شكر العمومي

وتدخل المحافظ وأصدر قرارا بالعمل علي تشغيل موقف كفر شكر العمومي الجديد تجريبيا لحين الانتهاء من المشروع، ووجه بتوفير الإمكانات ورصف موقع المشروع لتشغيله للقضاء على فوضى السيارات بمدخل المدينة، لحين الانتهاء من أعمال بناء وتجهيز الموقف بشكل حضاري مناسب.