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محافظ القليوبية: تحويل أماكن الأسواق العشوائية لمتنزهات وحدائق

كتب:

حسن صالح
10:58 ص | الإثنين 08 يوليو 2024
جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إن المحافظة حريصة على تخصيص أماكن لتنزه المواطنين والتوسع في زراعة الأشجار والزهور بالشوارع الرئيسية، لاستعادة الوجه الحضاري، مشيرًا إلى أنه سيجري تحويل أماكن الأسواق العشوائية لأماكن حضارية ومتنفسات ومتنزهات بعد نقلها للأسواق الحضارية. 

جاء ذلك خلال في جولة مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم  تفقد خلالها محافظ القليوبية، كورنيش النيل بمنطقة الفيلات وممشى أهل مصر للمراحل  «أ، ب، ج»،  يرافقه اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، والمحاسب محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها.

تفقد أعمال النظافة العامة

وتفقد المحافظ، أعمال النظافة العامة والتجميل بالكورنيش والممشى، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل التي تتم بشكل يومي بالكورنيش، ليكون متنفسًا حضاريًا لائقاً للمواطنين، موجهاً رئيس مركز ومدينة بنها بمراجعة جميع أعمدة الإنارة المتواجدة بالممشى وإصلاح التالف منها، بالإضافة إلى ترميم المقاعد، وزراعة الأشجار في الأماكن الخالية، والاهتمام بأحواض الزرع المُنزرعة على امتداد الممشى وريها بصفة دورية، وضرورة بذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال.

استغلال أصول الدولة

وخلال الجوله التقي المحافظ بعدد من المواطنين في ممشى أهل مصر واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ووجه بدراستها وحلها، من خلال التنسيق مع كافة الجهات المختصة، مشيرًا إلى أهمية استغلال أصول الدولة ومواردها في خدمة المواطنين وتحقيق الخدمات التي يطلبها علي أرض الواقع.

واستكمل المحافظ الجولة بالمرور بعدد من شوارع مدينة بنها التي زارها أمس الأحد، لمتابعة رفع الإشغالات بمنطقه أسفل الكباري بعزبة السوق مرورًا بشارع التمثال.

ووجه عطية بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين في منطقة عزبة السوق، وتم إلزام الباعة الجائلين بالانتقال إلى الباكيات المخصصة لهم، مع التأكيد على عدم العودة مرة أخرى.

وأكد المهندس أيمن عطية أنه لن يتم السماح بأي تعديات أو إشغالات عليه بأي شكل من الأشكال، مشددًا على التعامل بكل حزم مع هذا الملف حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح، تيسيرًا على المواطنين وحرصًا على المظهر الحضاري للشوارع.

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