محافظ القليوبية الجديد: الرصيف ملك للمواطن ولن نسمح التعدي عليه

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة مفاجئة اليوم شملت عدداً من شوارع مدينة بنها، ومنطقة كباري الرياح التوفيقي، وعزبة السوق، والبر الشرقي للرياح التوفيقي، في إطار حرصه على متابعة أعمال النظافة والإشغالات والمشروعات بمحافظة القليوبية.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين

وخلال الجولة، شُنّت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين في منطقة عزبة السوق، وجرى إلزام الباعة الجائلين بالانتقال إلى الباكيات المخصصة لهم، مع التأكيد على عدم العودة مرة أخرى، كما وجه المحافظ بوضع نقطة أمنية خاصة بشرطة المرافق في المنطقة لضمان عدم عودة المخالفات.

لن يتم السماح بأي تعديات

وأكد المهندس أيمن عطية، أن الرصيف والشارع حق للمواطن، ولن يتم السماح بأي تعديات أو إشغالات عليه بأي شكل من الأشكال، كما شدد على التعامل بكل حزم مع هذا الملف حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح، تيسيرًا على المواطنين وحرصًا على المظهر الحضاري للشوارع.

كما تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم البر الشرقي للرياح التوفيقي بعد تطويره وتحويله إلى كورنيش حضاري ومتنفس جديد لأهالي مدينة بنها.

ويضم الكورنيش 25 كشكًا حضاريًا تم تأجيرها للشباب لفتح فرص عمل جديدة. ووجه المحافظ بزيادة عدد الأكشاك وبحث إنشاء كوبري على الرياح التوفيقي يربط الحركة بين مدينة بنها والبر الشرقي لتسهيل تنقل المواطنين إلى الكورنيش.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود محافظة القليوبية لتوفير أماكن ترفيهية مناسبة للمواطنين، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء مستشفى بنها الجامعي التخصصي الجديد، إذ يقام المشروع بشراكة بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية، ويهدف إلى توفير خدمات طبية متخصصة لأهالي مدينة بنها والمدن المجاورة،

وتفقد المحافظ سير العمل في الموقع، واستمع إلى شرح من القائمين على المشروع حول مراحل التنفيذ والخدمات التي سيقدمها المستشفى.

ووجه المحافظ بدفع العمل وزيادة عدد العمال في الموقع لسرعة إنجاز المشروع، مؤكداً أهميته في تلبية احتياجات المواطنين الصحية.

وأشار المحافظ إلى أن المستشفى سيضم العديد من التخصصات الطبية الدقيقة، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة والمعدات الطبية. كما سيوفر فرص عمل جديدة للشباب في المحافظة وسيسهم في تقديم خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية وسيرفع جزء من الأعباء الملقاة على عاتق المستشفيات القائمة حالياً بمدينة بنها.

وأعرب أهالي مدينة بنها عن سعادتهم بإنشاء هذا المستشفى، مؤكدين أنه سيخفف من الضغط على المستشفيات الأخرى وسيوفر لهم خدمات طبية أفضل.

يُشار إلى أن مستشفى بنها الجامعي التخصصي هو أحد أهم المشروعات الصحية التي يتم تنفيذها حالياً في محافظة القليوبية.

ومن المتوقع أن يُساهم المشروع في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المنظومة الصحية في المحافظة