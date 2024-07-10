النائب علي مهران: الحكومة نفذت وعودها نحو المواطن بمواجهة التحديات الكبيرة

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن خطوات الحكومة لحل أزمة انقطاع الكهرباء، تعكس جسر الثقة المتين بين المواطن والحكومة، وتعتبر أساسًا لبناء مجتمع قوي ومتقدم.

الحكومة نفذت وعودها على مواجهة التحديات الكبيرة

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الحكومة من خلال التزامها بتنفيذ وعودها قد أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الكبيرة والعمل بجدية لتحقيق الاستقرار والرفاهية للمواطنين، مؤكدا أن تحسين خدمة الكهرباء هو خطوة حاسمة نحو تحسين جودة الحياة اليومية لجميع المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

وشدد على أهمية الاستمرار في هذا الطريق لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التي تعود بالنفع على الجميع، مطالبا جميع الجهات المعنية بالاستمرار في هذا النهج البنّاء لتحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.