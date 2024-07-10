الكشف على 903 مواطنين ضمن قافلة طبية لـ«حياة كريمة» بقرية المحروسة في قنا

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية المحروسة التابعة لمركز ومدينه قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قافلة طبية في قنا

وأضاف أن القافلة الطبية نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 903 مواطنين في 7 تخصصات طبية بواقع 175 حالة طب أطفال، 257 حالة أمراض باطنة، 76 جراحة، 40 حالة أمراض نساء وتوليد، 201 حالة أمراض جلدية، 94 حالة أسنان، 60 حالة تنظيم الأسرة، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 139 حالة، و18حالة موجات صوتية، 9 حالات أشعه سينية، و20 حالة خلع أسنان، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 33 حالة، وتحويل 10 حالات تتطلب تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد 10 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية «الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا»، والأمراض غير المعدية «الضغط ، السكر والسمنة، أورام الصدر».