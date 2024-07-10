حزب الإصلاح والتنمية: ناقشنا مع الحكومة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم والكهرباء

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، إن اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة ،اليوم، برئاسة المستشار محمود سعد، عقدت اجتماعا بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، وفي حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار.

اجتماع اللجنة توصل لكثير من التحديات

وأشار أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الاجتماع كان مثريًا للغاية، وتضمن استعراض الوزراء لشرح الخطة الخاصة بعمل كل وزارة، والتحديات والصعوبات التي تواجهه في الملف سواء من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التخطيط، وأعقب ذلك تعليقات من رؤساء اللجان ورؤساء الهيئات البرلمانية وبعض أعضاء المجلس، ما أسفر عن التوصل لكثير من التحديات من خلال النقاش.

ارتفاع الأسعار والكهرباء أبرز القضايا

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إلى أن اللجنة ناقشت مع الوزراء المشكلات التي تواجه المواطن المصري في الفترة الحالية، من أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم وانقطاع الكهرباء، بالإضافة الي مشكلات التنمية المستدامة وزيادة النمو وسد عجز الموازنة، للخروج بتوصيات تقدم مع البيان النهائي في الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليها.