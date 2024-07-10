محافظ القليوبية: تطوير شامل لميدان المؤسسة باعتباره بوابة القاهرة

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين وعلي رأسها التموين والصحة والنظافة والإشغالات والباعة الجائلين والأسواق، للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين لتحسين الخدمات ورفع العبء، مُعلنا أنه سيتم العمل على تطوير ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، وإعادته لرونقه الحضاري باعتباره البوابة الرئيسية للقادمين من وجه بحري إلى القاهرة.

توافر السلع التموينية

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ القليوبية بدأها بتفقد مخزن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين لمتابعة توافر السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين على البطاقات التموينية.

وشدد محافظ القليوبية خلال جولته على ضرورة إحكام الرقابة، ومُراقبة أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين بشكل دائم والعمل على شن حملات مُفاجئة خصوصا على المخابز.

وخلال جولة اليوم حرص عطيه على الاستماع لشكاوى المواطنين، حيث اشتكت إحدى السيدات من تدني مستوى الخبز بأحد المخابز بحي غرب شبرا الخيمة، وعلى الفور شن المحافظ حملة مُفاجئة على مخابز المنطقة وغلق مخبزًا بعد التأكد من تدني مستوى الخبز وعدم مطابقته للمواصفات القياسية وبيع الدقيق للحصة التموينية، حيث أصدر المحافظ توجيهاته بغلق المخبز لمدة شهر وتحويل الحصة الخاصة به لأقرب مخبز.

أنفاق ميدان المؤسسة بشبرا

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أنفاق ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، للوقوف على حالة النظافة بالأنفاق، مشددًا علي رئيس حي غرب شبرا بالتواجد على مدار اليوم، وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع تنفيذ حملات نظافة دورية، مُشيرا إلى أنه جاري العمل على دراسة شاملة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدني، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ لمنع العشوائية والباعة الجائلين بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

وحرص المحافظ على المرور داخل الأنفاق وكباري المشاة المختلفة التي ازدحمت بالباعة الجائلين، حيث أكد المحافظ أنه لن يسمح بهذه الصور العشوائية، وفي ذات الوقت لن يتم تشريد الباعة وقطع أرزاقهم.

كما كلف محافظ القليوبية، رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتخصيص 8 أفراد من الأمن وعمال النظافة لخدمة أنفاق ميدان المؤسسة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل للتأمين الصحي، ووجه نائب المحافظ بمباشرة أعمال متابعة أعمال تطوير المستشفى وإعداد وجدول زمني لإنهائه.

وفي ختام الجولة تفقد «عطية»، المنطقة المحيطة بمستشفى الناس، حيث شدد على ضرورة رفع أي تراكمات قمامة ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة والعمل على دهان الأرصفة الجانبية