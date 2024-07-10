«هاجر» الأولى على الدبلومات الفنية 2024 بالقليوبية: رفضت الثانوية العامة وحققت حلمي

«كفاح أمي مرحش هدر»، هكذا عبرت الطالبة هاجر خالد إبراهيم، عن سعادتها بعد إعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 في القليوبية، إذ حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني الزراعي، من مدرسة مسطرد الزراعية المُتقدمة قسم تصنيع غذائي بمجموع 87.5%.

وأعربت عن سعادتها بتحقيق المركز الأول، وقرب تحقيق حلمها بالالتحاق بكلية الزراعة جامعة عين شمس في مجال جودة الأغدية.

أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 بمحافظة القليوبية

قالت هاجر خالد، إن والدتها كانت هي المثل الأعلى والدافع الحقيقي وراء تفوقها، حيث تعمل مندوبة مبيعات بعد ظروف قاسية، إضافة إلى شقيقها الأكبر وهو مُدرس وكان يُساعدها في المذاكرة خاصة في اللغة العربية، وكان هو الآخر داعما لها، حيث إن شقيقها الأكبر الوحيد ويعد هو ووالدتها هما كل حياتها.

رفضت الالتحاق بالثانوي العام

أوضحت هاجر لـ«الوطن»، أنها شعرت بفرحة عارمة عند إدراج اسمها ضمن أوائل الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية، قائلة إنها رفضت الالتحاق بالثانوية العامة واختارت التعليم الفني، لأنها كانت تحب المجال الزراعي، مشيرة إلى أنها تلتحق بكلية الزراعة قسم علوم أغذية لتحقيق هدفها لتكون مهندس جودة أغذية.

التعليم الفني افضل بكثير

أشارت إلى أن التعليم الفني لا يقل عن الثانوي العام لأنه يضع الطالب على أول طريق المُستقبل والمجال العملي منذ أول عام ليعرف ويرسم خططه ومُستقبله، مٌشيرة إلى أن أكثر مُعلمين ساعدوها في مسيرتها التعليمية هما الأساتذة حمدي وأماني، مدرس بالمعاش ووكيل مدرستها الذين قدما لها الكثير من الدعم والمساندة والتشجيع لتحقيق التفوق.

أوضحت أنها كانت تحلم بأن تكون ضمن أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 وتمثل محافظة القليوبية في قائمة الشرف، فهي من شبرا، وكانت تذاكر 8 ساعات يوميا غير الدروس، والذهاب للمدرسة، لكن كل تعب وإرهاق العام ذهب مع إعلانها الأولى على الجمهورية.

أم هاجر شقايا في أمان

وعبرت هدى محمود والدة هاجر لـ«الوطن» عن سعادتها بتفوق ابنتها وابنها، لافتة إلى أنها عملت مندوبة مٌبيعات للإنفاق عليهما، وبحصول هاجر على المركز الأول على الجمهورية أزال كل حُزن، أو تعب، أو شقي، مؤكدة أن ابنتها تمتلك هدفا وحققته ورفعت رأسنا جميعا وأنا أدعمها حتى تحصل على الدكتوراة.

محافظ القليوبية يهنئ هاجر الأولى

وجه المهندس أيمن عطية التهنئة للطالبة هاجر خالد الأولى على التعليم الزراعي على مستوى الجمهورية والقليوبية في الدبلومات الفنية 2024، مُؤكدا أن التفوق جزء كبير من النجاح مُتمنيا لها دوام التوفيق في استكمال تعليمها الجامعي، وأن تصل إلى أعلى المراتب العلمية والعملية.