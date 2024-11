3 ملايين دولار مكافأة.. ناسا تعلن استقبال اقتراحات لحل مشكلة على القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، فتح باب الاقتراحات من أجل التوصل إلى حلول جذرية للحد من النفايات على القمر، وذلك في إطار سعيها لإنشاء وجود مستدام عليه، ونقل النفايات بطريقة غير مكلفة إلى الأرض، خاصة أن نقل رطل واحد فقط منها إلى القمر، تصل إلى ما يقرب من 100 ألف دولار، ورصدت مكافأة قدرها 3 ملايين دولار، لمن يحل تلك المشكلة، ويجب أن تتراوح أعمارهم من 18 عامًا فيما أكثر.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن وكالة ناسا الفضائية تشجع الباحثين والمبتكرين على اقتراح أنظمة إعادة تدوير، قادرة على ضمان إدارة النفايات، مشيرين إلى أن المسابقة مكونة من مرحلتين، يتم فيها تقديم حلول صديقة للبيئة لتقليل النفايات، وتصنيع نموذج أولي بناءً على الاقتراحات والحلول، خاصة أن إدارة النفايات على القمر، تتطلب نهجًا أكثر صرامة بكثير مقارنة بالنفايات الموجودة على متن محطة الفضاء الدولية.

