جامعة طنطا تتخذ قرارًا جديدًا بشأن ضحية حادثة النمر بطنطا

جامعة طنطا تتخذ قرارًا جديدًا بشأن ضحية حادثة النمر بطنطا

جامعة طنطا تتخذ قرارًا جديدًا بشأن ضحية حادثة النمر بطنطا

كشفت جامعة طنطا، عن الحالة الصحية للشاب محمد البسطويسي، مدرب مساعد الأسود، والمعروف بضحية حادثة النمر طنطا، والتي شهدها سيرك خاص في ثان أيام عيد الفطر المبارك، والذي تم إقامته في منطقة البروفاج، بمنطقة المعرض بمدينة طنطا.

وأكد الدكتور محمد الشبيني، المشرف العام على مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، أن الحالة الصحية الخاصة بالمريض محمد إبراهيم البسطويسي، والذي تعرض إلى هجوم من النمر المفترس في عرض سيرك طنطا، مستقرة وعلى مدار أيام علاجه في مستشفى الطوارئ كان يتم متابعة حالته الصحية من قبل فريق طبي و تلقى العلاج وكافة الرعاية الصحية.

ضحية حادثة النمر.. الحافظ على صحته

وأوضح المشرف العام على مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، لـ«الوطن»، أن حادثة النمر كانت ثان أيام عيد الفطر، وتم استقبال المريض ودخوله غرفة العمليات وتشكيل فريق طبي وتوصل إلى ضرورة بتر الذراع بسبب حدوث تهتك في الشرايين والأوردة، وتم حصوله على كافة أوجه الرعاية الصحية، وقرر اليوم الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، نقل ضحية سيرك طنطا إلى مستشفى الجراحات الجديد لاستكمال علاجه، وحافظا على عدم تعرضه إلى عدوى بناء على توصية من إدارة مكافحة العدوى كونه المريض الوحيد الذي به بتر.

واقعة الهاتف المحمول

ومن جانبه كشف الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، أنه قرر فتح تحقيق في واقعة منع ضحية حادثة النمر من التحدث في الهاتف المحمول الخاص به مع أحد القنوات الفضائية في مداخلة هاتفية، من قبل أحد أفراد الأمن الإداري بمستشفى طوارئ طنطا الجامعي، مقدما اعتذارا للمريض وأسرته، مشيرا أنه قرر فتح تحقيق عاجل في الواقعة ومعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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