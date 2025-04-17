«الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة

كشفت الأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المٌقبلة، مٌشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت «الأرصاد» انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

تأتي درجات الحرارة المُتوقعة خلال الـ72 ساعة المُقلبة، وفق هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

درجات الحرارة الجمعة 18 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 19 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 17 أبريل

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس، فتتمثل في الآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصُغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 18 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 20 درجة مئوية.