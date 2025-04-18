حسين فهمي وهنيدي ورمضان ينعون سليمان عيد: أخف روح وأوفى صديق

كتبت - هبة أمين

تستمر حالة الحزن داخل الوسط الفني مع الرحيل المفاجئ للفنان سليمان عيد والذي توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة ظهر اليوم من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

نعى الفنان حسين فهمي، وفاة الفنان سليمان عيد عبر حسابه بـ انستجرام قائلا: أنعي ببالغ الحزن والأسى الفنان الصديق النبيل، الذي رحل عن دنيانا تاركًا خلفه أثرًا طيبًا وسيرة عطرة بين أهله وأصدقائه ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة سليمان عيد

ونشر الفنان محمد هنيدي صورة تجمعه بالفنان سليمان عيد على حسابه بـ انستجرام ونعاه بقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك ويصبر أهلك يا حبيبي، ربنا يغفرلك يارب.. البقاء لله

وقدم الفنان محمد رمضان، تعازيه إلى أسرة الفنان سليمان عيد، وذلك عبر خاصية ستوري بحسابه على انستجرام بقوله: خالص التعازي لعائلة الفنان سليمان عيد، فقدنا فنان عزيز يدخل البهجة على قلوبنا، ربنا يرحمه ويصبر أهله ومحبيه.

وكتبت الفنانة بشرى معبرة عن صدمتها في وفاة سليمان عيد قائلة: الله يرحمك يا سليمان يا أجمل زميل وأخف روح، كده تفاجئنا وتمشي؟! اشتغلنا مع بعض كذا مرة، بس مكنتش أعرف إن أخر عمل ده هيبقى أخر مرة نتقابل فيها، ربنا يرحمك ويحسن إليك و يصبر أهلك وأصحابك وزمايلك وحبايبك كلهم، هتوحشنا طيبتك و خفة ظلك على الشاشة وفى الكواليس.