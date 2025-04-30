محافظ القليوبية: مشروع ممشى أهل مصر ببنها نقلة حضارية للواجهة النيلية

كتب - حسن صالح:

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن مشروع ممشى أهل مصر يُعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، ويأتي تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القليوبية سير الأعمال بالمرحلة (د) من ممشى أهل مصر بمدينة بنها، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية ولتسريع وتيرة العمل.

الارتقاء بمستوى جودة البيئة

تفقد المحافظ أول نقطة للمرحلة بداية من ملاهي نادي الشرطة سابقا وحتى نهاية القطاع عند شركة المياه طريق الرملة بطول 650 مترا، والذي سيحتوي على مقاعد للمواطنين وأكشاك للشباب، بالإضافة إلى أكشاك خدمات وتأمين الممشى، مُشيرا إلى أن المشروع يتم تنفيذه وفقاً لرؤية تستهدف الارتقاء بمستوى جودة البيئة وتجميل الواجهة النيلية، وإقامة أنشطة متنوعة تُلبي إحتياجات المواطن القليوبي وتُحقق عائدا اقتصاديا.

تشكيل لجنة الإنشاءات الآيلة للسقوط

ووجه المحافظ بضرورة تشكيل لجنة الإنشاءات الآيلة للسقوط بمجلس مدينة بنها، لدراسة كفاءة المباني المجاورة للممشى، بالإضافة إلى تطوير وترميم واجهات المباني المُطلة على الممشى لتوحيد الرؤية البصرية بما يتماشى مع المستوى الحضاري للممشى، مُشددا على ضرورة زيادة فرق العمل والعمل على قدمٍ وساق على مدار الـ24 ساعة، للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة تزامنا مع دخول فصل الصيف لخلق مُتنفس جديد لأهالي مدينة بنها والقُرى المُجاورة لها، بالإضافة إلى زوار المدينة، مؤكدا التنسيق الكامل بين كل الجهات لتذليل كل المُعوقات والانتهاء من المشروع، وفقا للبرنامج الزمني المحدد، مؤكدا ضرورة مراعاة الشكل الجمالي للممشى والكورنيش بطول القطاع ليكون على غرار المراحل السابقة مع تطبيق الهوية البصرية للمحافظة.