لبلبة تكشف مفاجأة عن عيد ميلاد الزعيم عادل إمام المقبل

كتبت - أميرة عزالدين وبسمة شطا

أكدت الفنانة لبلبة أن مشاركتها في العديد من الأفلام مع الزعيم عادل إمام تعد علامات هامة في مشوارها الفني، وتركت بصمة مع الجمهور.

الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

وأضافت لبلبة، خلال ندوة تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة، أنها تشعر بالضيق من الشائعات المتكررة عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، بينها الشائعة الأخيرة بنقله إلى العناية المركزة، مشددة على أن صحته بخير، وهناك تحضيرات جارية للاحتفال بعيد ميلاده يوم 17 مايو المقبل.

وخلال الندوة، كشفت الفنانة لبلبة كواليس فيديو شم النسيم الذي شاركته عبر صفحاتها الخاصة على مراقع التواصل الاحتماعي.

فيديو شم النسيم

وقالت الفنانة لبلبة: «أنا مش عارفة ليه فيه ناس استغربت، أنا واحدة من الشعب اللي بياكل فسيخ وبيحبه، وأنا كمان بحبه، قولت لصحابي يجوا معايا قالولي أنتي مجنونة، فقولت والله لروح لوحدي واتبسط واتبسطت جدا».

وتابعت: «تفاجأت أن البعض ادعى نقلي للعناية المركزة بعد فيديو الفسيخ، وهذا غير حقيقي على الإطلاق، أنا بحبه وبحب أكله».

وخلال حديثها عن مشاهد البكاء التي تقدمها في أعمالها الفنية، أكدت لبلبة أنها لم تستخدم أي وسيلة تساعدها على البكاء، ولكن تبكي بشكل تلقائي، عن طريق تذكر مواقف في حياتها.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يحمل اسم أم كلثوم تكريما لـ«كوكب الشرق»، وتستمر فعالياته حتى 7 مايو الجاري.