حكاية فيلم اعتذرت عنه ميرفت أمين وحصلت عليه لبلبة.. السر في حسين فهمي



كتبت - بسمة شطا

كشفت الفنانة لبلبة خلال ندوتها المقامة الآن ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، عن عدة أسرار في حياتها المهنية، كان من بينها سر عن فيلم خلي بالك من جيرانك مع الفنان عادل إمام وفؤاد المهندس ومديحة يسري.

فيلم خلي بالك من جيرانك

وأكدت الفنانة لبلبة، خلال حديثها في الندوة، أن دورها في فيلم «خلي بالك من جيرانك» كان للفنانة ميرفت أمين، لكنها في ذلك التوقيت كانت متزوجة من الفنان حسين فهمي، وكانت تختار الأدوار والأعمال الفنية بتحفظ شديد.

وتابعت، أن ميرفت أمين اعترضت علي بعض المشاهد في الفيلم وتحفظت عليها لذلك اعتذرت عن العمل، وتم ترشيحها لتقديم بطولة العمل، وبالفعل قدمته وحقق نجاحا كبيرا، قائلة: «دا فيلم كنا بتقول فيه للمتجوزين متدخلوش حد في حياتكم ولا جيرانكم علشان ممكن يخرب البيت».