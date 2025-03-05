لليوم الثالث على التوالي.. استمرار صرف معاشات شهر مايو 2025

تواصل الهيئة القومية للتأمينات، صرف المعاشات عن شهر مايو 2025، لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعدما بدأت الهيئة صرف المعاشات يوم الخميس الماضي من خلال ماكينات الصراف الآلى مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين، كما تشكل الهيئة لجانا لمتابعة إجراءات الصرف وتذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعاشات.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2025

ووفقا للهيئة يمكن للمستفدين من صرف المعاشات عن شهر مايو 2025، الحصول على معاشاتهم بعدة طرق منها منافذ البريد المصري، ماكينات الصراف الآلي للبنوك، منافذ فوري وكارت ميزة.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف المعاشات 2025 بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن موعد صرف المعاشات باستخدام الرقم القومي من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة من هنا.

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

3- ثم كتابة الرقم القومي.

4- الضغط على عرض تفاصيل المعاش وقيمته.

موعد زيادة المعاشات 2025

ومن المقرر زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية المصري (رقم 148 لسنة 2019)، التي تنص على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15% بداية من كل عام مالي، وفقًا للحزمة الاجتماعية الجديدة التي تضمنت عددًا من الإجراءات المالية في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية.