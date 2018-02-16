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الوطن

موجز الـ9 صباحا| البيان الثامن للجيش بشأن "سيناء 2018".. وطقس اليوم

منذ 53 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
موجز الـ9 صباحا| البيان الثامن للجيش بشأن "سيناء 2018".. وطقس اليوم

القوات المسلحة

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث واصل أبطال ومقاتلوا القوات المسلحة والشرطة، تحقيق المهام المخططة للعملية الشاملة "سيناء 2018" التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وعناصر من الأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة بالتعاون مع المجموعات القتالية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، حيث استمرت عمليات التمشيط والمداهمات واسعة المدى بعدد من القرى والمدن والمحاور الرئيسية بشمال ووسط سيناء، واستهداف مناطق اختباء العناصر الإرهابية وأماكن تخزين الأسلحة والذخائر، وإحكام الحصار والسيطرة الكاملة بمناطق العمليات لمنع تسرب العناصر الإرهابية.

وأسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية، وفق بيان المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي:

- تنفيذ القصف المدفعي بنيران المدفعية المركزة لـ68 هدفا تمثل مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر العناصر الإرهابية، بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف.

- ضبط بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء، والقضاء على 3 عناصر تكفيرية من أبرز المطلوبين في عمليات استهداف القوات.

- القبض على عدد 224 فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، وعثر بحيازة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

- ضبط وتدمير والتحفظ على 10 سيارات دفع رباعي ومن أنواع مختلفة تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 22 دراجة نارية دون لوحات معدنية.

- تدمير 150 ملجأ عثر بداخلها علي كميات كبيرة من المواد المخدرة وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من مواد الإعاشة الخاصة بالعناصر الإرهابية.

- قيام العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 28 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور تحرك قوات المداهمة.

- اكتشاف وتدمير 5 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط أكثر من 2,5 طن من المواد المخدرة المعدة للتداول.

من جهة أخرى، توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقسًا غير مستقر على كافة الأنحاء، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجه البحري تصل إلى حد السيول على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

والطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

البيان الثامن للقوات المسلحة: قصف مدفعي على 68 هدفا للعناصر الإرهابية

"الأرصاد": طقس غير مستقر.. وتوقعات بسقوط أمطار تصل لحد السيول

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