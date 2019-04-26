مدير "التجنيد": حريصون على التواصل مع الشباب.. "وبشوف غير اللائقين"

قال اللواء أشرف عطية مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، إن الإدارة حريصة على التواصل مع الشباب في مصر.

وأضاف عطية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر"، الذي يُعرض عبر فضائية "MBC مصر"، أن الإدارة لديها موقع على الإنترنت وبريد إلكتروني وأرقام للاستعلام الصوتي، "أي شاب عنده موضوع عايز يتكلم فيه أتمني التواصل الفوري".

وتابع: "بتواصل يوميًا مع الشباب عن طريق الفيديو كونفرانس بعد نهاية الكشف الطبي اللي بيتم اختيارهم للخدمة في القوات المسلحة وأنا بشوف المجموعة اللي أخدت غير لائق وبشوفهم بنفسي واحد واحد".