طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 35

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، ونزول الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

فيما يشهد الوجه البحري طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس حار نهارا لطيف ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، تنشط على أقصى الغرب.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس حار نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك، وعلى البحر الأحمر، وشمال الصعيد يكون الطقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.

وكانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أنّه من المتوقع، أن تشهد البلاد بدءا من غد الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا وطفيفا في درجات الحرارة، على أن تصل ذروة الارتفاع بعد غد الأربعاء، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة 39 درجة.

وأوضحت أنّ الارتفاع سيكون على مدار الـ48 ساعة المقبلة فقط، بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، ولافتة إلى أنّه لا توجد أي ظواهر جوية تؤثر على البلاد سوى الشبورة الخفيفة خلال فترة الصباح فقط.

وكانت شاكر أعلنت خلال تصريحات صحفية، أنّه من المتوقع بداية من الخميس المقبل، أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية وتسجل بين 33 و 34 درجة، مناشدة المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال وقت الظهيرة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء فهي كما يلي:

القاهرة الكبرى 35 25

الوجه البحرى 34 24

السواحل الشمالية الغربية 36 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 30 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 28

شمال الصعيد 37 25

جنوب الصعيد 40 28