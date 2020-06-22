رفع الرمال من مسار محور الطوارئ بالقليوبية

لليوم الثاني على التوالى، تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال رفع الرمال المتواجدة في مسار المحور الجاري إنشائه ضمن الشبكة القومية للطرق والمعروف بـ"محور ترعة الطوارئ".

وأكد محافظ القليوبية، أنه يتابع الأعمال الجارية لمسار المحور بهدف سرعة الانتهاء منه في الموعد المحدد، حيث يمر جزء منه بنطاق محافظة القليوبية بطول 3.5 كيلو متر، يبدأ من طريق جسر السويس حتى طريق مصر بلبيس الصحراوي بعرض 50 مترًا.

وأوضح المحافظ أهمية مشروع محور الفريق إبراهيم العرابي، والذى سيساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، خاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي.

من ناحية أخرى، قاد المحافظ حملة مكبرة لإزالة مخالفات التعدي علي الطريق بشارع ترعة الشابوري القديم بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك لتوسعة الشارع تمهيدًا لرصفه بطول 3 كم، وبتكلفة 4 ملايين جنيه، ضمن خطة تطوير شوارع المدينة ورصفها لتسيير الحركة المرورية والقضاء علي التكدسات.