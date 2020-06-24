مطار القاهرة يستقبل 931 مصريا عائدين من إيطاليا والسعودية والإمارات

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، 5 رحلات طيران استثنائية، على متنها 931 من المصريين العالقين، بإيطاليا، والسعودية، والإمارات، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار، إن 3 رحلات نظمتهما مصر للطيران، وصلت المطار، الأولى قادمة من مدينة ميلانو، على متنها 185 راكبا، والرحلة الثانية قادمة من جدة، وعلى متنها 164 راكبا، والثالثة قادمة من أبو ظبي، وتقل 180 راكبا.

واستقبل المطار رحلتين للخطوط السعودية، الأولى قادمة من الرياض، وعلى متنها 218 راكبا، والثانية قادمة من المدينة، وعلى متنها 184 راكبا.

وخضع جميع الركاب للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، وأجريت لهم اختبارات قياس درجات الحرارة، وجرى السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.