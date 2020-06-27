مطار القاهرة يستقبل 1041مصريا عائدين من السعودية والكويت واليمن

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، 7 رحلات طيران استثنائية تقل على متنها 1041 مصريًا عائدين من المملكة العربية السعودية، والكويت، واليمن.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة نظمتها شركة مصر للطيران قادمة من مدينة الدمام، على متنها 160 راكبًا، كما استقبل المطار رحلة خطوط "فلاي ناس" القادمة من الدمام وعلى متنها 160 راكبًا مصريًا، ورحلة خطوط "النيل للطيران" القادمة من جدة وعلى متنها 161 راكبًا مصريًا.

واستقبل المطار رحلة شركة "العربية للطيران" القادمة من مدينة الطائف وعلى متنها 174 راكب مصريًا، كما استقبل رحلة إير كايرو القادمة من مدينة الرياض وتقل على متنها 174 راكبًا، واستقبل رحلة "الخطوط الكويتية" القادمة من الكويت والتي تقل 212 راكبًا، واستقبل رحلة "الخطوط اليمنية" القادمة من مدينة سيئون.

وخضع جميع الركاب القادمين من الخارج للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة.