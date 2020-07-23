مطار القاهرة يستقبل 15834 مسافرا اليوم

تنطلق 137 رحلة دولية وداخلية، من مطار القاهرة الدولي اليوم، إلى عدة وجهات مختلفة حول العالم، تقل على متنها 15834 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنّ المطار سيشهد ارتفاع نسبة تشغيل عدد من الوجهات الدولية المختلفة، مشيرة إلى أنّ تشغيل اليوم يشمل 73 رحلة سفر تقل على متنها 5506 مسافرين، كما يستقبل المطار 65 رحلة وصول تقل على متنها 10384 مسافرا من جنسيات مختلفة .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنّ صالات المطار تستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة رحلات دولية من عدة وجهات خارجية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.