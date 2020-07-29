إحباط محاولة تهريب كمية من بواريك الشعر الطبيعي المستعار بمطار القاهرة

أحبط رجال جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد، محاولة تهريب كمية من بواريك الشعر الطبيعي المستعار، بالمخالفة لقانون الحجر الصحي رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يذكر أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من فرانكفورت، اشتبه خالد رمضان مأمور تفتيش الركاب، في أحد الركاب المصريين القادمين.

وبسؤاله عما اذا كان معه بضائع أو أشياء ممنوعة، أو تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية، أجاب بالرفض.

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة أمجد رفعت مأمور الفحص، تحت إشراف محمد عبدالمنعم، وتأكد الاشتباه.

وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الإدارة بالإنابة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه، من هيثم الدمرداش مأمور التفتيش، عمرو عبدالمنعم مدير الحركة، فتبين وجود 153 كليو جرام من بواريك الشعر الطبيعي المستعار، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

تقدر قيمة المضبوطات بحوالى 500 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، رقم 50 لسنة 2020، وإخطار إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.