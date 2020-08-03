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مطار القاهرة يستقبل 8874 مسافرا من جنسيات مختلفة على متن 90 رحلة اليوم

كتب:

أيمن حمزة
11:24 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
مطار القاهرة يستقبل اليوم 8874 مسافر من جنسيات مختلفه على متن 90 رحلة

مطار القاهرة يستقبل اليوم 8874 مسافر من جنسيات مختلفه على متن 90 رحلة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الاثنين، 46 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 5535 مسافر من جنسيات مختلفة.

كما تغادر المطار 44 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية وعربية، وأسيوية، وأفريقية، تقل على متنها 3339 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة رحلات دولية من والي عدة وجهات خارجية تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

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