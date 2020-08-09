محافظ القليوبية ومدير الأمن يصلان موقع حادث "الإقليمي"

انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إلى موقع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائرى الإقليمي الجديد، دائرة مركز بنها، والذي أسفر عنه مصرع 8 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.

كما انتقل اللواء عبد الحميد الهجان إلى مستشفى بنها الجامعي، لمتابعة حالة المصابين بالحادث، والتأكيد على سرعة تقديم الرعاية الصحية لهم، حفاظا على أرواحهم.

وكان لقي 8 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي دائرة مركز بنها اتجاه محافظة الشرقية، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الحادث.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم مروع بالطريق الإقليمي دائرة مركز بنها، وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص بنقل من الخلف، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص من ركاب الميكروباص، وجار نقل الجثث إلى المستشفيات وجار تحرير محضر بالحادث.