مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 117 رحلة.. ومصر للطيران تستقبل 2600 مسافر

استقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار يوم أمس الأحد، 60 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها حوالي 7177 راكبا من عدة جنسيات ووجهات مختلفة، كما غادر المطار 57 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 5130 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، مغادرة ووصول حوالي 12 ألف راكب على متن 117 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، تسيير 14 رحلة جوية، من إجمالى 24 رحلة تسيرها الشركة على مدار اليوم. وأكدت الشركة خلال بيان لها، أن الرحلات، تسير بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، اسطنبول، الخرطوم، ندچمينا، الشارقة، بيروت، واشنطن ورحلتين جويتين إلى ميلانو، ودبي، وأبو ظبي"، ورحلة استثنائية إلى "مومباي" بالإضافة إلى رحلتين داخلتين إلى "الغردقة"، ورحلة داخلية إلى "شرم الشيخ"، بخلاف 5 رحلات شحن جوى.

وكشفت الشركة، أن جميع هذه الرحلات أقلت على متنها ما يقرب من 2600 راكب، من جنسيات ووجهات مختلفة.