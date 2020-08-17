دراسة ببنها تكشف فعالية استخدام المضادات الحيوية لمرضى الالتهاب الرئوي

كشفت دراسة حديثة قدمها الطبيب طارق مصطفي، بكلية الطب البشري لقطاع الدرسات العليا والبحوث بجامعة بنها، للحصول علي الماجستير، أن الالتهاب الرئوي الناتج عن استخدام جهاز التنفس الصناعي من أكثر أنواع العدوى شيوعا في المرضي الذين يتلقون التنفس الصناعي والذي يعتبر سببا لاستخدام المضادات الحيوية في أكثر من نصف الحالات المحجوزة في وحدات العناية المركزة.

وأشار الباحث، إلى أن علاج الإلتهاب الرئوي الناتج عن استخدام جهاز التنفس الصناعي يعتمد على استخدام المضادات الحيوية حسب نوع البكتيريا المتوقع كونها سبب العدوي، موضحا أن الإسراع في بدء العلاج يحسن من نسبة التعافي وتأخير استخدام المضادات الحيوية المبدئية قد يؤدي إلى زيادة احتمالات الوفاة.

وأكد الباحث، أنه يجري البدء بالعلاج باستخدام المضادات الحيوية المبدئية لحين ظهور نتيجة المزارع المسحوبة من إفرازات الجهاز التنفسي للمريض، ويتوجب تعديل العلاج حسب نوع البكتريا المسببة والمضادات الحيوية الحساسة لها.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماما بالقطاع الطبي من أجل مواكبة التقدم المطرد في هذا المجال وذلك من خلال إعداد الطبيب المتخصص الكفء الذي يساهم بإيجابية في توفير الرعاية الصحية لكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى تطوير الخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة، مما يساهم في تحقيق معايير الجودة العالمية في مجال التعليم الطبي.