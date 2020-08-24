مستشفيات الصدر والحميات فقط لاستقبال مصابي كورونا بالمنوفية

حددت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية مستشفيات الصدر والحميات فقط لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع عودة المستشفيات العامة والمركزية إلي عملها في استقبال جميع المرضي، كما منعت مديرية الصحة المستشفيات المركزية من استقبال مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن القرار يأتي في إطار انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة وعدم تسجيلها إصابات في أيام كثيرة واستقرار الوضع الوبائي بشكل كبير بالإضافة إلي أن بعض الحالات المشتبه بها لا يوجد لديها أعراض كبيرة ويتم عزلها منزليا.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المستفيات العامة لا تستقبل حالات الإصابات ما عدا غرف العناية المركزة والتي ما زالت تستقبل المصابين أصحاب الوضع الصحي الخطير.