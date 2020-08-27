رفع 184 طن قمامة في حملة مكبرة بمركزي شبين الكوم والباجور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية حملة نظافة مكبرة لإزالة التراكمات، حيث رفعت الوحدة المحلية بالمصيلحة 28 طنًا من طريق ناصر حتى نهاية ميت الموز والنقطة الوسيطة، وفي الوحدة المحلية بشنوان تم رفع 32 طن قمامة كما تم تسوية الطريق وتمهيده ورفع المخلفات.

وفي الوحدة المحلية بمليج فتم رفع 40 طن قمامة وتم نقلها لمصنع تدوير القمامة، وفي الوحدة المحلية باصطباري فتم العمل صباحًا بمنظومة النظافة، حيث تم رفع 12 طنا من أماكن التجمعات والأماكن السكانية بالقرية، كما قامت الوحدة المحلية شبرباص برفع القمامة من الطريق رقم 16 حيث تم رفع 32 طن قمامة منها 4 أطنان إلى مصنع تدوير القمامة بحي غرب وتم القضاء على نقطة تجمع على ترعة الباجورية.

وأكدت هناء عقيلة رئيسة المركز والمدينة على استمرار العمل بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق حتى يتسنى للمواطن أن يعيش في بيئة نظيفة وآمنة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بقرى المركز.

على صعيد متصل تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، من رفع 40 طن قمامة من جميع شوارع المدينة الفرعية والرئيسية. تحت إشراف الأستاذ سعيد عمر رئيس قسم تحسين البيئة بالمركز، وفق توجيهات المحاسب خالد العرفي رئيس المركز والمدينة.