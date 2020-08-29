الجزار: نحتاج لـ300 مليار جنيه لتوصيل الصرف بنسبة 100% للقرى

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّه "لكي نصل إلى نسبة خدمة تبلغ 100% نحتاج إلى 300 مليار جنيه، وهذا الرقم يزيد لعدة أسباب منها التعديات على الأراضي الزراعية وإنشاء مجموعات صغيرة في مناطق متفرقة، يضطر الحكومة إلى عمل شبكات طويلة ووضع محطات في مناطق لم تكن مخططة، وبالتالي فإن الأعباء تكون شديدة".

وأضاف الجزار، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية، أنَّ عدد سكان الريف يبلغ نحو 58.8 مليون نسمة، مشيرًا إلى أنَّ المشروع القومي للصرف الصحي للمناطق الريفية يهدف إلى الانتهاء من 205 مشروعات بقطاع مياه الشرب وصرف صحي في عام 2020، لتغطية الصرف الصحي بنحو 42.5%.

وحذر الجزار، من النمو غير المخطط على الأراضي الزراعية، مشددًا على أنَّه يجعل الحكومة تلهث لاستكمال نسبة تغطية الصرف الصحي للقرى بأحجام تمويل عالي جدًا، مع الاضطرار إلى تكنولوجيات مختلفة عن التكنولوجيات العادية لخدمة المجتمعات ذات الكثافات المحددة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.